Ada Cawapres Mahfud MD, Ribuan Warga Sidoarjo Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia

SIDOARJO - Ribuan masyarakat Sidoarjo menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia di halaman parkir timur GOR Sidoarjo, Sabtu (2/12/2023). Tak hanya dari Sidoarjo, masyarakat dari Surabaya dan sekitarnya juga nampak hadir.

Sejak sore sebelum acara dimulai, parkir timur GOR Sidoarjo sudah dipenuhi jamaah. Ada ibu-ibu, anak-anak remaja dan masyarakat yang lain. Mereka rela menunggu sambil menggelar alas palstik maupun tikar yang dibawa dari rumah.

Kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga dihadiri cawapres Mahfud MD dan KH Said Aqil Siradj (mantan Ketum PBNU). "Saya senang bisa hadir di sini. Senang ikut shalawatan," ujar Aulia, warga Sidoarjo.

Pantauan di lokasi, halaman sisi timur penuh dengan jamaah. Mereka rela berdesakan sambil duduk di depan panggung utama. Sebagian membawa bendera dan aksesoris komunitas mereka.

Kendati jamaah penuh, namun mereka tetap bisa menjaga ketertiban demi kelancaran acara. Mereka tak henti-hentinya melantunkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

