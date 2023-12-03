Warga Harap Alam Ganjar Dapat Bantu Tingkatkan Pariwisata di Toraja

Alam Ganjar diharapkan dapat membantu meningkatkan pariwisata di Tana Toraja. (MPI/Widya Michella)

TORAJA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar melakukan kunjungan ke Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu (3/12/2023).

Usai menyantap makan siang di sebuah restoran, Alam singgah ke Kuburan Londa Toraja untuk berkeliling dan studi wisata.

Tak jarang, Alam turut menyapa warga lokal sekaligus berdialog dengan beberapa warga di sana. Sosoknya yang humble membuat masyarakat senang dengan Alam Ganjar.

Misalnya Ruga (17), warga Toraja, yang takjub dengan kepribadian putra tunggal pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh itu.

"Mas Alam baik, humble, ganteng. Semoga bapaknya jadi presiden," katanya.

Sama halnya dengan Aceng (40) yang mengaku senang dengan kehadiran Alam di tanah Toraja. Dia berharap Alam dapat ikut membantu meningkatkan pariwisata sejumlah cagar budaya di wilayah Sulawesi Selatan itu.

"Anaknya bagus. Semoga bisa bantu pariwisata Tanah Toraja," ucapnya.

Sebelumnya, Alam mengitari Londa Toraja bersama pemandu sambil belajar mengenai sejarah.

"Suatu pengalaman unik karena belum pernah melihat seperti ini. Saya rasa di seluruh dunia kultur seperti itu jarang mungkin hanya di Toraja itu perlu dilestarikan secara terus-menerus," kata Alam.