Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Momen Alam Ganjar Nikmati Kopi Khas Toraja di Desa Ke'te Kesu

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |21:55 WIB
Momen Alam Ganjar Nikmati Kopi Khas Toraja di Desa Ke'te Kesu
Alam Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Hari ke tiga kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan, mengunjungi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Minggu (3/12/2023).

Usai menyantap makan siang di sebuah restoran, Alam singgah ke Kuburan Londa Toraja untuk berkeliling dan studi wisata. Kemudian kunjungannya dilanjutkan ke desa Ke'te Kesu, salah satu desa tradisional yang tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri sejak 400 tahun lalu.

Pada kesempatan itu, dia turut berbincang dengan salah satu pelaku UMKM sambil disuguhi segelas kopi khas Toraja. "Mantap," ucap Alam.

 BACA JUGA:

Kemudian salah satu petani kopi, Mala menyampaikan kendalanya yang belum mampu untuk memproduksi kopi dalam jumlah besar.

"Salah satu kendala yang kami sampaikan tadi adalah tentang produksi kopi dengan jumlah besar khususnya UMKM itu terkendala di mesin kopi seperti mesin roasting dan untuk di petani itu kemudian mesin huller," ucap Maya.

Lebih lanjut, Mala mengaku senang telah menyampaikan keluhannya kepada anak capres nomor urut 3 ini. Dia pun berharap Alam dapat membawa aspirasi itu ke sang ayah agar dapat ditindaklanjuti ke depan.

"Harapan kami sebagai petani dan UMKM di Toraja Utara itu adalah dengan hadirnya Mas alam di Toraja Utara membawa aspirasi kami ke Pak Ganjar selaku UMKM di Toraja Utara Bagaimana kopi di Toraja Utara itu mampu dibangkitkan,"kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement