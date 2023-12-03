Momen Alam Ganjar Nikmati Kopi Khas Toraja di Desa Ke'te Kesu

JAKARTA - Hari ke tiga kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan, mengunjungi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Minggu (3/12/2023).

Usai menyantap makan siang di sebuah restoran, Alam singgah ke Kuburan Londa Toraja untuk berkeliling dan studi wisata. Kemudian kunjungannya dilanjutkan ke desa Ke'te Kesu, salah satu desa tradisional yang tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri sejak 400 tahun lalu.

Pada kesempatan itu, dia turut berbincang dengan salah satu pelaku UMKM sambil disuguhi segelas kopi khas Toraja. "Mantap," ucap Alam.

Kemudian salah satu petani kopi, Mala menyampaikan kendalanya yang belum mampu untuk memproduksi kopi dalam jumlah besar.

"Salah satu kendala yang kami sampaikan tadi adalah tentang produksi kopi dengan jumlah besar khususnya UMKM itu terkendala di mesin kopi seperti mesin roasting dan untuk di petani itu kemudian mesin huller," ucap Maya.

Lebih lanjut, Mala mengaku senang telah menyampaikan keluhannya kepada anak capres nomor urut 3 ini. Dia pun berharap Alam dapat membawa aspirasi itu ke sang ayah agar dapat ditindaklanjuti ke depan.

"Harapan kami sebagai petani dan UMKM di Toraja Utara itu adalah dengan hadirnya Mas alam di Toraja Utara membawa aspirasi kami ke Pak Ganjar selaku UMKM di Toraja Utara Bagaimana kopi di Toraja Utara itu mampu dibangkitkan,"kata dia.