INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Didukung Masyarakat Palu, Perindo: Perhatian Ganjar saat Gempa Dikenang dengan Indah

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:29 WIB
Didukung Masyarakat Palu, Perindo: Perhatian Ganjar saat Gempa Dikenang dengan Indah
Ganjar saat Gempa Palu/dok Pemprov Jateng
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat dikenang di mata warga Palu, Sulawesi Tengah.

Karena, saat kejadian gempa Palu 2018 silam, Ganjar langsung datang ke lokasi untuk membantu warga terdampak gempa dahsyat tersebut.

"Bagi masyarakat Sulteng khususnya di Kota Palu, Ganjar dikenang dengan indah. Pada peristiwa gempa dahsyat yang juga sekaligus tsunami dan likuifaksi, Ganjar langsung hadir di lokasi bencana memberikan bantuan," Yusuf kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Saat memberikan bantuan ke korban bencana gempa di Palu, Sulteng, Ganjar masih berstatus Gubernur Jawa Tengah (Jateng). "Solidaritas Ganjar itu akan selalu diingat masyarakat Palu," sambung Yusuf.

Karena itu, komitmen Ganjar untuk menjadi Capres pada Pemilu 2024 mendatang dirasa sangat mengerti kebutuhan rakyatnya. Apalagi, Ganjar menggandeng Cawapres, Mahfud MD yang mafhum soal penegakan hukum.

"Tekadnya bersama Pak Mahfud untuk serius memberantas korupsi agar anggaran negara tidak bocor dan bisa dipakai sebanyak-banyaknya untuk pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja dengan membantu UMKM, petani, nelayan dan anak-anak muda yang ingin membangun usaha," tukas Yusuf -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini.

Sebagaimana diberitakan, Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023) pagi. Dalam agenda pertama, Ganjar bertemu dengan TPD Ganjar-Mahfud, relawan hingga caleg dari partai pengusung.

