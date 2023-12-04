Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Abdul Khaliq Siap Perjuangkan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:44 WIB
Caleg Perindo Abdul Khaliq Siap Perjuangkan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
Bacaleg perindo, Abdul Khaliq (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPR RI Abdul Khaliq Ahmad mengaku siap memperjuangkan aspirasi masyarakat jika dirinya lolos ke senayan. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Abdul Khaliq adalah masalah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya akan perjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait harga sembalko dan kebutuhan pokok agar terjangkau," kata Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo itu saat berkampanye di Kampung Muara RT 03/RW 11, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Senin (4/12/2023).

Abdul Khaliq juga menegaskan soal perluasan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Dia mengaku akan memperjuangkan pendidikan agar masyarakat punya akses untuk bisa menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sekarang ini pasar kerja kita masih didominasi lulusan SD dan SMP sekitar 70 persen. Padahal tenaga kerja yang kompetitif harus lebih tinggi tingkat pendidikannya ini tantangan tersendiri," tandas Abdul Khaliq.

Lebih jauh Abdul Khaliq Ahmad menyoroti masalah tren wisuda untuk lulusan SD, SMP, dan SMA. Menurut dia, proses tersebut jelas tidak terkait dengan upaya peningkatan pendidikan dan membuang-buang dana.

"Menrurut saya tidak akan ada manfaatnya, buang-buang dana dan memberatkan para orang tua murid. Oleh karena itu, wisuda-wisuda itu harus dihapuskan karena tidak ada manfaatnya dan memberatkan karena menjadi beban," kata Abdul Khaliq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement