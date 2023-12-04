3 Kapal Israel yang Ditargetkan Houthi di Laut Merah

HOUTHI Yaman menghantam tiga kapal Israel dengan rudal di Laut Merah. Sementara itu, sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) menembaki tiga drone untuk melindungi diri dari serangan selama berjam-jam.

Sejak perang Hamas-Israel pada 7 Oktober, telah terjadi sejumlah serangan rudal dari wilayah Yaman. Wilayah yang dikuasai Houthi menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Serangan tersebut menandai peningkatan serangan di laut Timur Tengah, terkait perang Israel-Hamas.

Banyak kapal menjadi sasaran serangan Houthi untuk pertama kalinya dalam konflik tersebut. Mengutip Apnews, Komando Pusat Militer AS mengungkapkan serangan tersebut menjadi ancaman terhadap keamanan maritim dan internasional, hingga membahayakan nyawa kru internasional yang mewakili banyak negara di dunia.

Serangan dimulai sekitar pukul 09.15 waktu setempat. Kapal-kapal yang terkena serangan berjenis komersial atau dagang. Berikut tiga kapal Israel yang diserang Houthi di Laut Merah

1. Kapal Unity Explorer