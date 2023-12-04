Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cerita Retno, Pedagang Gorengan Dapat KTA Berasuransi Perindo dari Caleg Djoni

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |23:36 WIB
Cerita Retno, Pedagang Gorengan Dapat KTA Berasuransi Perindo dari Caleg Djoni
Caleg Perindo DPR RI, Djoni (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Salah seorang pedagang di sekitar pasar kaget Andir, Kota Bandung, Retno mengaku bersyukur bisa menyampaikan aspirasinya kepada Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo Dr Djoni Toat Muljadi. Bahkan, dia pun mendapatkan KTA Berasuransi Perindo.

“Senang bisa menyampaikan aspirasi kepada Perindo. Selama ini sangat jarang ada caleg yang mau turun dan menyerap aspirasi kami para pedagang,” jelas Retno yang sehari hari jualan ulen keliling, Senin (4/12/2023).

Dia pun bersyukur telah mendapatakan KTA Berasuransi Perindo. KTA tersebut sangat bermanfaat baginya yang tidak memiliki penghasilan tetap. KTA tersebut memberikan rasa nyaman kepadanya dalam berjualan.

“KTA ini sangat membantu, jadi berangkat kerja dengan nyaman. Perindo ini sangat peduli kepada para pedagang kecil seperti saya. Semoga sukses dan tercapai yang dicita-citakan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement