Cerita Retno, Pedagang Gorengan Dapat KTA Berasuransi Perindo dari Caleg Djoni

BANDUNG - Salah seorang pedagang di sekitar pasar kaget Andir, Kota Bandung, Retno mengaku bersyukur bisa menyampaikan aspirasinya kepada Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo Dr Djoni Toat Muljadi. Bahkan, dia pun mendapatkan KTA Berasuransi Perindo.

“Senang bisa menyampaikan aspirasi kepada Perindo. Selama ini sangat jarang ada caleg yang mau turun dan menyerap aspirasi kami para pedagang,” jelas Retno yang sehari hari jualan ulen keliling, Senin (4/12/2023).

Dia pun bersyukur telah mendapatakan KTA Berasuransi Perindo. KTA tersebut sangat bermanfaat baginya yang tidak memiliki penghasilan tetap. KTA tersebut memberikan rasa nyaman kepadanya dalam berjualan.

“KTA ini sangat membantu, jadi berangkat kerja dengan nyaman. Perindo ini sangat peduli kepada para pedagang kecil seperti saya. Semoga sukses dan tercapai yang dicita-citakan,” katanya.