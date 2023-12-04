Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Dikunjungi Caleg Perindo Djoni, Warga Bandung: Beliau Banyak Membantu Pedagang

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:41 WIB
Caleg Perindo DPR RI, Djoni (foto: dok MPI)
BANDUNG - Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung mengapresiasi langkah Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo, Dr Djoni Toat Muljadi yang berinteraksi dengan para pedagang pasar kaget Andir, di Jalan Sudirman, Kota Bandung, Senin (4/12/2023).

“Ya saya sangat senang bisa dikunjungi Pak Djoni yang kebetulan beliau pada tahun ini mencalonkan untuk DPR RI daerah pemilihan Bandung Cimahi. Terima kasih bisa berkunjung ke para pedagang binaan kami dari APPKL,” jelas Iwan Ketua APPKL Iwan Suhermawan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, para pedagang butuh sosok yang perhatian terhadap UMKM. Paham dan perhatian terhadap dinamika dan kesulitan masyarakat kecil yang khususnya berprofesi sebagai pedagang. Apalagi dalam kontestasi politik, agar mereka bisa menyalurkan aspirasinya.

“Bagaimana agar para pedagang bisa memilih sosok yang tepat, sosok yang bisa diandalkan dan sosok yang bisa melindungi para pedagang kecil seperti itu. Para pedagang ini butuh bukti,” katanya.

Menurut Iwan, Djoni Toat telah banyak membantu para pedagang. Ketika masa sulit ketika ada bencana Covid-19, Djoni beberapa kali membantu sembako ketika masyarakat dan para pedagang sedang kesusahan.

“Selama ini mereka kurang diperhatikan. Mereka sosok-sosok para pedagang kecil yang tangguh tanpa bantuan pemerintah tanpa bantuan dari siapapun. Mereka ini bisa bertahan. Makanya kami berharap ketika Pak Djoni mengizinkan beliu naik di legislatif, bisa membawa aspirasi kami,” jelas dia.

