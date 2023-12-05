Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Drone Militer Tewaskan Setidaknya 85 Jamaat Acara Maulid, Presiden Nigeria Perintahkan Penyelidikan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:12 WIB
Serangan Drone Militer Tewaskan Setidaknya 85 Jamaat Acara Maulid, Presiden Nigeria Perintahkan Penyelidikan
Presiden Nigeria Bola Tinubu. (Foto: Reuters)
A
A
A

ABUJA - Presiden Nigeria Bola Tinubu pada Selasa, (5/12/2023) memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas serangan pesawat tak berawak (drone) militer akhir pekan yang menewaskan setidaknya 85 orang, termasuk wanita dan anak-anak di Kaduna utara, serangan militer terbaru yang menimpa warga sipil.

Militer Nigeria, yang didukung oleh Amerika Serikat (AS), Inggris dan sekutu non-Barat lainnya dalam perang panjang melawan pemberontak Islam di timur laut, juga telah melancarkan serangan udara mematikan di wilayah lain di negara tersebut.

Kaduna berjarak 163 km dari ibu kota Abuja dan merupakan salah satu negara bagian di barat laut dan tengah utara yang bergulat dengan penculikan untuk meminta tebusan dan pembunuhan oleh geng bersenjata, yang menjadi sasaran pasukan keamanan melalui serangan udara.

Badan Manajemen Darurat Nasional mengatakan pada Selasa setidaknya 85 orang tewas dalam serangan itu dan 66 lainnya luka-luka, memberikan konfirmasi resmi pertama mengenai jumlah korban tewas.

Tinubu, yang menghadiri KTT Iklim Cop28 di Dubai, menyebut insiden Minggu, (3/12/2023) malam di desa Tundun Biri sebagai “kecelakaan pengeboman,” yang “sangat disayangkan, mengganggu, dan menyakitkan,” kata juru bicaranya Ajuri Ngelale dalam sebuah pernyataan.

Halaman:
1 2 3
      
