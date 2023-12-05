Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesan Ganjar ke Relawan: Ajari Rakyat untuk Memilih, Sampaikan Program

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |08:35 WIB
Pesan Ganjar ke Relawan: Ajari Rakyat untuk Memilih, Sampaikan Program
Ganjar Pranowo di Donggala. (Foto: MPI)
A
A
A

DONGGALA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta para relawan untuk turun ke rakyat. Ia meminta agar para relawan mengajari masyarakat untuk memilih dan menyampaikan programnya.

Seruan itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan TPD Ganjar-Mahfud, Caleg dan massa dari partai dan relawan di Gedung Oasis, Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

 BACA JUGA:

"Bapak ibu yang saya hormati, terima kasih, ajari rakyat untuk memilih, sampaikan program seperti yang saya ceritakan dengan baik," seru Ganjar.

Halaman: 1 2
1 2
      
