Pesan Ganjar ke Relawan: Ajari Rakyat untuk Memilih, Sampaikan Program

DONGGALA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta para relawan untuk turun ke rakyat. Ia meminta agar para relawan mengajari masyarakat untuk memilih dan menyampaikan programnya.

Seruan itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan TPD Ganjar-Mahfud, Caleg dan massa dari partai dan relawan di Gedung Oasis, Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

"Bapak ibu yang saya hormati, terima kasih, ajari rakyat untuk memilih, sampaikan program seperti yang saya ceritakan dengan baik," seru Ganjar.