HOME NEWS JABAR

Terjerat Kasus Narkoba dan Desersi, Tiga Anggota Polresta Bandung Dipecat

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |02:01 WIB
Terjerat Kasus Narkoba dan Desersi, Tiga Anggota Polresta Bandung Dipecat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Tiga personel Polresta Bandung diberhentikan tidak hormat karena tersangkut kasus narkoba dan desersi.

"Ada tiga rekan kita yang terpaksa harus kita pecat, dua di antaranya kasus narkoba, satu kasus desersi," ujar Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Senin (4/12/2023).

Menurut Kusworo, pemecatan ketiga personel tersebut telah tercantum dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

"Jelas mana-mana yang masuk kode etik polri yang bisa dipecat dan atas nama institusi supaya semua anggota kita paham," tuturnya.

Kusworo mengatakan, pihaknya memberlakukan sanksi tegas terhadap anggota yang berbuat tidak baik, atau melanggar.

"Bahwa ketika berbuat tidak baik, berbuat pelanggaran itu ada sanksinya dan bisa dipecat," tandas Kusworo.

Topik Artikel :
desersi Narkoba polisi dipecat
