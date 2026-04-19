Polisi Dalami Motif Penusukan Nus Kei

JAKARTA - Polisi menyatakan tengah mengusut motif dari kasus penusukan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Rositah menyebut, dua jam setelah kejadian itu, polisi menangkap terduga pelaku yakni, HR (28) dan FU (36). Mereka kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Malra.

Rositah sebelumnya membenarkan terjadinya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, pada Minggu, 19 April 2026.