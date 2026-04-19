Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Dalami Motif Penusukan Nus Kei 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |19:34 WIB
Kasus penusukan Nus Kei (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan tengah mengusut motif dari kasus penusukan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (19/4/2026). 

Rositah menyebut, dua jam setelah kejadian itu, polisi menangkap terduga pelaku yakni, HR (28) dan FU (36). Mereka kini sedang  menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Malra.

Rositah sebelumnya membenarkan terjadinya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, pada Minggu, 19 April 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penusukan Nus Kei Tewas Nus Kei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement