3 Penyebab Israel Kalah dari Hamas, Ini Buktinya

JAKARTA - Inilah 3 penyebab Israel kalah dari Hamas. Melansir Al Jazeera, ada lebih dari 15.000 warga Gaza yang tewas dibunuh oleh zionis Israel. Sebaliknya, hanya ada sekitar 1.200 warga Israel yang menjadi korban.

Meski begitu, Israel dapat dikatakan kalah dari Hamas. Pasalnya, meski telah melakukan serangan secara brutal dengan mengebom berbagai wilayah Gaza, Israel tetap belum mampu mengakhiri perang. Bahkan, Hamas masih bisa bertahan hingga detik ini.

Berikut adalah 3 penyebab Israel dapat dikatakan kalah dari Hamas.

1. Susah Tangkap Pasukan Elit Hamas

Salah satu Israel susah kalahkan Hamas dikarenakan sulit menangkap petinggi elit Hamas, salah satunya Abu Ubaidah. Dalam hal ini Israel mengaku mengetahui identitas sebenarnya juru bicara Hamas tersebut.

Juru bicara militer Israel Avichay Adraee mengatakan, orang bertopeng tersebut, Hudhayfah Kahlout, bersembunyi di balik keffiyeh, dan nama panggilannya adalah Abu Ubaida. Sayang, Abu Ubaidah belum bisa ditangkap saat ini.