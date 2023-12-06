Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Temukan Timbunan Senjata Hamas Terbesar di Gaza, Ratusan Roket hingga Granat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:33 WIB
Israel Klaim Temukan Timbunan Senjata Hamas Terbesar di Gaza, Ratusan Roket hingga Granat
Israel klaim temukan timbunan senjata Hamas di Gaza (Foto: X)
A
A
A

GAZA Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan telah menemukan salah satu timbunan senjata Hamas terbesar di Jalur Gaza utara yang terdiri dari ratusan roket, peluncur, granat, drone, dan alat peledak.

Juru bicara IDF untuk media Arab, Avichay Adraee, mengatakan senjata itu ditemukan di dekat klinik dan sekolah.

IDF mengklaim telah menemukan ratusan rudal dan peluncur, puluhan rudal anti-lapis baja, puluhan alat peledak, rudal jarak jauh yang diarahkan untuk diluncurkan ke pusat Negara Israel, dan puluhan granat tangan. dan kendaraan udara tak berawak.

“Semua senjata disita oleh pasukan, beberapa di antaranya diledakkan di lapangan, sementara yang lain dikirim untuk menindaklanjuti penyelidikan,” terangnya.

Dia mengatakan infrastruktur teroris ditemukan di dekat bangunan sipil di dalam populasi sipil memberikan bukti lebih lanjut tentang organisasi teroris Hamas yang menggunakan penduduk Jalur Gaza sebagai tameng manusia secara konyol.

Seperti diketahui, Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 250 sasaran Hamas di Gaza selama 24 jam terakhir ketika pasukan terus menemukan senjata kelompok militan, terowongan bawah tanah, bahan peledak dan infrastruktur militer.

Halaman:
1 2
      
