Tim Gabungan Serahkan 16 Jasad Pendaki Korban Erupsi Gunung Marapi ke DVI Polri

PADANG - Tim gabungan menyerahkan 16 jasad pendaki korban erupsi gunung Merapi di Sumatera Barat ke tim Disaster Victim Identification (DIV) Polri. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik.

"Update untuk operasi SAR sampai pukul pukul 21.10 WIB ini sudah berjumlah 16 orang, saat ini sudah kita serahkan pihak DIV Polri rumah sakit Akhmad Mukhtar," ujarnya Rabu, (6/12/2023).

Saat ini pihaknya masih menunggu 1 tim gabungan lagi yang masih melakukan upaya pencarian. Dia pun berharap tim tersebut mendapatkan hasil.

"Dan tim yang saat ini gabungan TNI Polri masih semangat dan para komunitas kemanusiaan dan pmi saling bahu membahu - bahu dalam pelaksanaan pencarian korban survival di gunung merapi ini," jelasnya.

Sebelumnya, petugas SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap 11 pendaki yang menginggal di Gunung Marapi. Total korban jiwa hingga saat ini mencapai 29 orang.

Sementara itu tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan proses evakuasi terhadap korban terdampak erupsi Gunung Marapi di hari ketiga.

"Pencarian terus dilakukan, hingga pukul 12.15 WIB, tim masih di lapangan, di puncak dimana delapan orang sudah dimasukkan ke dalam body bag," kata Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik.

Berikut daftar lengkap seluruh pendaki korban terdampak erupsi Gunung Marapi (update pukul 07.00 WIB):

Korban selamat

1. Iqbal

2. Jeni

3. Toni Alifian

4. Al Fajri

5. Selastri Anggraini

6. Nur Rizki

7. Muhammad Suyudi

8. Shadam Romeigo

9. Adipatiawarman

10. Muhammad Alif