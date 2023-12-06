Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim Gabungan Serahkan 16 Jasad Pendaki Korban Erupsi Gunung Marapi ke DVI Polri

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |02:14 WIB
Tim Gabungan Serahkan 16 Jasad Pendaki Korban Erupsi Gunung Marapi ke DVI Polri
Gunung Marapi/Foto: Ist
A
A
A

 

PADANG - Tim gabungan menyerahkan 16 jasad pendaki korban erupsi gunung Merapi di Sumatera Barat ke tim Disaster Victim Identification (DIV) Polri. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik.

"Update untuk operasi SAR sampai pukul pukul 21.10 WIB ini sudah berjumlah 16 orang, saat ini sudah kita serahkan pihak DIV Polri rumah sakit Akhmad Mukhtar," ujarnya Rabu, (6/12/2023).

 BACA JUGA:

Saat ini pihaknya masih menunggu 1 tim gabungan lagi yang masih melakukan upaya pencarian. Dia pun berharap tim tersebut mendapatkan hasil.

"Dan tim yang saat ini gabungan TNI Polri masih semangat dan para komunitas kemanusiaan dan pmi saling bahu membahu - bahu dalam pelaksanaan pencarian korban survival di gunung merapi ini," jelasnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, petugas SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap 11 pendaki yang menginggal di Gunung Marapi. Total korban jiwa hingga saat ini mencapai 29 orang.

Sementara itu tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan proses evakuasi terhadap korban terdampak erupsi Gunung Marapi di hari ketiga.

"Pencarian terus dilakukan, hingga pukul 12.15 WIB, tim masih di lapangan, di puncak dimana delapan orang sudah dimasukkan ke dalam body bag," kata Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik.

Berikut daftar lengkap seluruh pendaki korban terdampak erupsi Gunung Marapi (update pukul 07.00 WIB):

Korban selamat

1. Iqbal

2. Jeni

3. Toni Alifian

4. Al Fajri

5. Selastri Anggraini

6. Nur Rizki

7. Muhammad Suyudi

8. Shadam Romeigo

9. Adipatiawarman

10. Muhammad Alif

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3180991/marapi-HLgx_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Warga Jangan Beraktivitas di Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement