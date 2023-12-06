Blusukan Pasar Oebobo, Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (6/12/2023).

Di sana Presiden menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok.

Presiden Jokowi disambut oleh masyarakat Kupang yang telah memadati pasar. Setibanya di sana, Presiden langsung menghampiri para pedagang kaki lima dan memberikan sejumlah bantuan juga sembako.

Saat melewati pedagang bawang dan cabai, Presiden Jokowi pun menanyakan kondisi harga yang ada di sana. “Ini (bawang merah) berapa satu kilo?” tanya Presiden.

“Rp20 ribu, Pak,” jawab pedagang.

“Murah, bagus, harganya baik,” ucap Presiden.

Dalam keterangannya, Evilia, pedagang bawang dan cabai yang dihampiri oleh Presiden mengatakan bahwa harga bahan pokok yang dijual saat ini tergolong murah. Evilia menuturkan harga cabai berada di harga Rp60.000 per kilogram dan harga bawang merah Rp20.000 per kilogram.

“Rp20.000 bawang merah, cabainya Rp60.000. Bawang merahnya yang murah,” ucapnya.