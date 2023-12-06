Siti Atikoh Ganjar Ikut Panen Bawang Merah Bareng Petani di Bantul

BANTUL - Istri Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh ikut melaksanakan panen bawang merah saat berkunjung ke Lapangan Imogiri, Wukir Sari, Bantul, Rabu (6/12/2023).

Saat tiba di lokasi, Kelompok Wanita Tani Bantul yang mengadakan acara mengarahkan Atikoh untuk ikut berpartisipasi memanen bawang merah di sekitar lokasi yang lahannya tumpang sari yaitu pepaya California dan bawang merah.

Siti Atikoh melangkahkan kakinya menuju hamparan ladang. Di situ, terdapat tanaman pepaya California dan bawang merah. Menggunakan caping, ibu dari Zinedine Alam Ganjar itu langsung jongkok di atas tanaman holtikultura tersebut.

Atikoh lalu mencabut tanaman bawang yang sudah panen. Tampak wajah semringah Atikoh mencabut bawang merah tersebut. Sambil tersenyum Atikoh lalu memamerkannya.

Usai memanen, Atikoh berharap para petani bisa mendapat keuntungan ketika masa panen tiba. Dia diberitahu harga bawah dikisaran 10 ribu rupiah. Atikoh mengatakan bikin petani 'mbrebes mili'.

"Kalau bisa sekitar 18 ribu rupiah petani sudah bisa untung meskipun cuma sedikit. Agar ketika panen harga bisa stabil. Minimal bisa dapat harga 18 ribu rupiah," katanya usai memanen.