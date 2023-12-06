Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Senam Bareng Ibu-Ibu Bantul, Siti Atikoh : Kesehatan Itu Modal Utama

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:21 WIB
Senam Bareng Ibu-Ibu Bantul, Siti Atikoh : Kesehatan Itu Modal Utama
Siti Atikoh senam bareng ibu-ibu di Bantul. (Ist)
A
A
A

 

BANTUL - Siti Atikoh, istri calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengingatkan pentingnya kesehatan sebagai modal utama dalam segala hal. Terlebih, juga harus bahagia dan selalu tersenyum.

Hal itu disampaikan Siti Atiqoh saat mengikuti senam bersama ribuan ibu-ibu di acara Konsolidasi Perempuan Pendukung Ganjar di Lapangan Dwi Windu, Bantul, DIY, Rabu (6/12/2023).

"Bantul ini keren banget. Puji syukur terhadap Allah SWT alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kesehatan itu modal utama baik kesehatan jiwa dan raga, raganya kita ketemu teman-teman, ketemu saudara bahagia, sehat rohani," kata Atiqoh.

"Usia saya sudah 50 sudah mulai mengingatkan pada diri sendiri juga bahwa kesehatan adalah utama. Salah satu untuk mencegah kepikunan karena usia udah manula adalah dengan berolahraga dan banyak tersenyum," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, ribuan ibu-ibu itu terlihat memadati seisi lapangan dengan berbagai atribut yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

Mereka sangat antusias melakukan senam bersama dengan Siti Atikoh. Terlihat juga sejumlah instruktur memandu jalannya senam.

Tiga buah lagu dengan tema dukungan terhadap Ganjar-Mahfud pun dilalap habis. Semua serempak mengikuti setiap gerakan yang diperagakan oleh instruktur.

Termasuk Atikoh sendiri. Ia terlihat sangat bersemangat dan menikmati setiap gerakan. Meski dari atas panggung cuaca terik panas menyengat. Atikoh mengaku senam ini merupakan kedua kalinya dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Ini kedua kali saya senam di Yogja, dulu di Sleman kalau sekarang Bantul," ucap Atikoh.

Halaman:
1 2
      
