Atikoh Ganjar Peringatkan Warga Bantul Pentingnya Kesehatan: Modal Utama Segala Hal

BANTUL - Siti Atikoh, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya kesehatan sebagai modal utama dalam segala hal. Terlebih, juga harus bahagia dan selalu tersenyum.

Hal itu disampaikan Siti Atikoh saat mengikuti senam bersama ribuan ibu-ibu di acara Konsolidasi Perempuan Pendukung Ganjar di Lapangan Dwi Windu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/12/2023).

"Bantul ini keren banget. Puji syukur terhadap Allah SWT alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kesehatan itu modal utama baik kesehatan jiwa dan raga, raganya kita ketemu teman-teman, ketemu saudara bahagia, sehat rohani," kata Atikoh.

"Usia saya sudah 50 sudah mulai mengingatkan pada diri sendiri juga bahwa kesehatan adalah utama. Salah satu untuk mencegah kepikunan karena usia udah manula adalah dengan berolahraga dan banyak tersenyum," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, ribuan ibu-ibu itu terlihat memadati seisi lapangan dengan berbagai atribut yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud.

Mereka sangat antusias melakukan senam bersama dengan Siti Atikoh. Terlihat juga sejumlah instruktur memandu jalannya senam.

Tiga buah lagu dengan tema dukungan terhadap Ganjar-Mahfud pun dilalap habis. Semua serempak mengikuti setiap gerakan yang diperagakan oleh instruktur.

Termasuk Atikoh sendiri. Ia terlihat sangat bersemangat dan menikmati setiap gerakan. Meski, dari atas panggung cuaca terik panas menyengat. Atikoh mengaku senam ini merupakan kedua kalinya dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Ini kedua kali saya senam di Yogja, dulu di Sleman kalau sekarang Bantul," ucap Atikoh.