HOME NEWS NUSANTARA

Genjot Optimisme Pendukung di Kutai Kartanegara, Ganjar Ingatkan Perkuat Konsolidasi Akar Rumput

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:57 WIB
Genjot Optimisme Pendukung di Kutai Kartanegara, Ganjar Ingatkan Perkuat Konsolidasi Akar Rumput
Genjot optimisme pendukung di Kukar, Ganjar ingatkan perkuat konsolidasi akar rumput. (Ist)
A
A
A

KUTAI KARTANEGARA - Dalam konsolidasi bersama tim pemenangan daerah (TPD), calon legislatif (caleg), beserta relawan Ganjar-Mahfud, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berupaya mendorong optimisme para pendukung dalam upaya pemenangan pesta demokrasi 2024.

Konsolidasi itu dilakukan di Gedung Bela Diri Komplek Stadion Aji Imbut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023).

Ganjar mengingatkan kepada elemen pendukung untuk meningkatkan konsolidasi akar rumput secara humanis menjaring problematika yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Ganjar mengajak seluruh relawan untuk bersama majukan Indonesia dari berbagai sektor serta mewujudkan demokrasi yang baik.

"Mendorong optimisme dan mereka kita minta untuk menghitung tadi sudah berbisik-bisik ke saya bagaimana kita bisa optimal dan teman-teman seluruhnya yang punya resources (sumber daya) akan melakukan (konsolidasi) itu. Mudah-mudahan targetnya optimal," kata Ganjar.

Pada gelaran konsolidasi, Ganjar kemudian menanyakan apa saja yang telah dilakukan para elemen pendukung serta bagaimana keluh kesah yang disampaikan masyarakat.

Beragam kekhawatiran masyarakat pun disampaikan mulai dari keterbatasan ekonomi, pendidikan, bagi hasil lahan sawit, hingga pengelolaan pertambangan.

Dia meminta supaya seluruh elemen pendukung bergerak tegak lurus pada koridornya secara sat set, tidak ragu apabila yang dilakukan tak menyalahi aturan, dan tetap bergerak meski ada halangan.

Halaman:
1 2
      
