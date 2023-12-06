Ganjar Blusukan ke Pasar Segiri Samarinda Dipadati Warga

JAKARTA - Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, dipadati ratusan, bahkan ribuan warga yang ingin melihat langsung Ganjar Pranowo.

Capres nomor urut 3 itu disambut dengan hangat oleh warga dan pedagang yang memadatu jalan masuk dan gang-gang kios pasar.

Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WITA dan langsung disambut teriakan histeris warga. Bahkan, mereka mengabadikan momen itu lewat kamera gawainya.

Lokasi yang padat membuat pria yang diusung PDIP dan Partai Perindo itu sampai kesulitan berjalan.

Politikus yang dikenal ramah itu memang telah dinantikan oleh warga dan pedagang di pasar Segiri. Ari Hartanti, menjadi salah satu warga yang rela menunggu tiga jam di pasar hanya untuk bertemu dengan Ganjar.

"Tiga jam saya menunggu. Saya memang ingin ketemu Pak Ganjar langsung," katanya.

Menurutnya, Capres yang punya kepedulian dengan rakyat hanyalah Ganjar Pranowo. Sehingga, ia sengaja ke Pasar Segiri lebih awal ketika mendapat info Ganjar akan berkunjung ke sana.

"Saya ini punya anak tiga. Saya berharap Pak Ganjar bisa memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil. Saya ingin anak saya bisa sekolah dengan layak," ungkapnya.

Kartini, salah seorang pedagang di Pasar Segiri berharap kehadiran Ganjar dapat menciptakan perubahan yang lebih baik, seperti membuat harga bahan pokok di pasar menjadi lebih stabil.

"Ya, aspirasi kami harga-harga bahan pangan bisa stabil," katanya.