Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Blusukan ke Pasar Segiri Samarinda Dipadati Warga

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:24 WIB
Ganjar Blusukan ke Pasar Segiri Samarinda Dipadati Warga
Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Segiri Samarinda (Foto: M Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, dipadati ratusan, bahkan ribuan warga yang ingin melihat langsung Ganjar Pranowo. 

Capres nomor urut 3 itu disambut dengan hangat oleh warga dan pedagang yang memadatu jalan masuk dan gang-gang kios pasar.

Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WITA dan langsung disambut teriakan histeris warga. Bahkan, mereka mengabadikan momen itu lewat kamera gawainya.

Lokasi yang padat membuat pria yang diusung PDIP dan Partai Perindo itu sampai kesulitan berjalan.

Politikus yang dikenal ramah itu memang telah dinantikan oleh warga dan pedagang di pasar Segiri. Ari Hartanti, menjadi salah satu warga yang rela menunggu tiga jam di pasar hanya untuk bertemu dengan Ganjar.

"Tiga jam saya menunggu. Saya memang ingin ketemu Pak Ganjar langsung," katanya.

Menurutnya, Capres yang punya kepedulian dengan rakyat hanyalah Ganjar Pranowo. Sehingga, ia sengaja ke Pasar Segiri lebih awal ketika mendapat info Ganjar akan berkunjung ke sana.

"Saya ini punya anak tiga. Saya berharap Pak Ganjar bisa memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil. Saya ingin anak saya bisa sekolah dengan layak," ungkapnya.

Kartini, salah seorang pedagang di Pasar Segiri berharap kehadiran Ganjar dapat menciptakan perubahan yang lebih baik, seperti membuat harga bahan pokok di pasar menjadi lebih stabil.

"Ya, aspirasi kami harga-harga bahan pangan bisa stabil," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement