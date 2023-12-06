Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Penumpang Ancam Bawa Bom, Penerbangan Pesawat Pelita Air Delay 3 Jam

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:26 WIB
Penumpang Ancam Bawa Bom, Penerbangan Pesawat Pelita Air <i>Delay</i> 3 Jam
Penumpang Pelita Air ancam bawa bom. (Foto: Masdarul Khairi)
A
A
A

SIDOARJO - Pesawat Pelita Air dengan rute perjalanan Surabaya-Jakarta mengalami delay selama 3 jam, Rabu (6/12/2023). Pesawat tersebut terlambat terbang setelah ada salah seorang penumpang iseng menyebut ada bom.

Informasi di lapangan, pesawat tersebut seharusnya berangkat pukul 13.00 WIB dari Bandara Juanda ke Jakarta. Hingga pukul 15.00 WIB pesawat tersebut belum juga take off.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para penumpang diturunkan. Untuk memastikannya, petugas dari Gegana masuk ke dalam pesawat. Penumpang yang iseng tadi diamankan.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Sisyani Jaffar menyampaikan, pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP 205 tujuan Jakarta mengalami keterlambatan penerbangan dikarenakan terdapat penumpang yang bercanda membawa bom.

"Menindaklanjuti hal tersebut pesawat diarahkan ke isolated parking area," kata Sisyani.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182180/viral-WE75_large.jpg
Pelaku Pemboman SMA 72 Sering Di-bully, Fraksi Golkar: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156424/penemuan_granat-uAGW_large.jpg
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/18/3149760/bom_bunuh_diri-X7Lz_large.jpg
Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement