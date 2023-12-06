Penumpang Ancam Bawa Bom, Penerbangan Pesawat Pelita Air Delay 3 Jam

SIDOARJO - Pesawat Pelita Air dengan rute perjalanan Surabaya-Jakarta mengalami delay selama 3 jam, Rabu (6/12/2023). Pesawat tersebut terlambat terbang setelah ada salah seorang penumpang iseng menyebut ada bom.

Informasi di lapangan, pesawat tersebut seharusnya berangkat pukul 13.00 WIB dari Bandara Juanda ke Jakarta. Hingga pukul 15.00 WIB pesawat tersebut belum juga take off.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para penumpang diturunkan. Untuk memastikannya, petugas dari Gegana masuk ke dalam pesawat. Penumpang yang iseng tadi diamankan.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Sisyani Jaffar menyampaikan, pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP 205 tujuan Jakarta mengalami keterlambatan penerbangan dikarenakan terdapat penumpang yang bercanda membawa bom.

BACA JUGA: 3 Fakta Karhutla Jadi Penyebab Penerbangan Delay di Bandara Syamsudin Noor Kalsel

"Menindaklanjuti hal tersebut pesawat diarahkan ke isolated parking area," kata Sisyani.

(Qur'anul Hidayat)