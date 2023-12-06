Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ngaku Kerasukan Setan, Dukun Cabul Setubuhi Pasien Wanita di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:57 WIB
Ngaku Kerasukan Setan, Dukun Cabul Setubuhi Pasien Wanita di Sukabumi
Polisi menangkap dukun cabul di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Pelaku inisial R (37) asal Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Sukabumi, Jawa Barat mengaku kerasukan setan sebelum melakukan pencabulan terhadap korbannya.

R menyebutkan, korban berinisial YN (33) harus diobati dengan mandi kembang agar penyakit yang dirasakannya bisa sembuh. Namun, setelah melihat kemolekan tubuh perempuan itu pada saat dimandikan, dirinya malah terpancing bujukan setan hingga akhirnya pencabulan itu pun terjadi.

"Saat pengobatan terhadap korban, mungkin setan merasuk ke saya, jadi caranya malah pencabulan bukannya pengobatan," kata R saat di tanya Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, Rabu (6/12/2023).

Saat ditanya alasannya, R menuturkan lantaran korban YN (33) sudah mengidap penyakit, namun tidak dapat dideteksi oleh pihak rumah sakit, hingga akhirnya melakukan pengobatan ke dukun.

"Jadi korban ini kelihatan di RS itu tidak ada penyakit sama sekali jadi melakukan pengobatan ke saya," terangnya.

Selama R mengeluti menjadi dukun kurang lebih satu tahun, baru kali ini dirinya melakukan pencabulan terhadap pasiennya. Sebelumnya, banyak pula yang datang, namun pengobatan seperti biasanya.

"Sudah setahun menjalankan menjadi dukun. Yang diobatin udah ada puluhan kejadian pencabulan baru kemarin. Pasien sebelumnya cuma pengobatan biasa (tidak ada persetubuhan)," tuturnya.

