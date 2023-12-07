Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ganjar-Mahfud Permudah Akses Pendidikan Disabilitas, Partai Perindo: Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:19 WIB
Ganjar-Mahfud Permudah Akses Pendidikan Disabilitas, Partai Perindo: Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan
Ganjar-Mahfud/ Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mendukung penuh langkah capres dan cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk memberikan kemudahan akses pendidikan bagi kaum disabilitas di seluruh Indonesia.

Juru Bicara (Jubir) Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengatakan, hal tersebut merupakan komitmen nyata Ganjar-Mahfud MD kepada kaum disabilitas.

"Pasangan Ganjar-Mahfud sangat peduli dengan teman-teman disabilitas. Pasangan Ganjar-Mahfud selalu berkomitmen meningkatkan kesejahteraan maupun keadilan bagi teman-teman disabilitas," kata Ike kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurut Ike -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini,-- komitmen Ganjar-Mahfud bukan hanya isapan jempol belaka, namun juga sudah dibuktikan dengan aksi nyata di dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan program, visi dan misi Ganjar-Mahfud yang ramah terhadap teman-teman disabilitas.

"Ada program disabilitas maju dan produktif. Nah, di sini dibuka ruang seluas-luasnya diberikan kepada teman-teman disabilitas," jelas Ike.

Program disabilitas ini dengan adanya kesetaraan akses pendidikan, pekerjaan dan upah serta fasilitas umum atau pelayanan publik. "Termasuk infrastruktur yang tentunya ramah terhadap teman-teman disabilitas," paparnya.

Selain itu, juga ada program dana abadi kesejahteraan sosial bagi disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disabilitas.

"Di TPN Ganjar-Mahfud ada juru bahasa isyarat. Nah, ini juga untuk memudahkan teman-teman disabilitas mendapatkan informasi mengenai visi misi ataupun program Ganjar-Mahfud," tegas Ike.

Karena itu, dengan adanya program ini, Ganjar-Mahfud tidak hanya ingin mewujudkan atau berkomitmen untuk adanya kesetaraan membuka ruang seadil-adilnya bagi teman-teman disabilitas, namun juga mewujudkan lingkungan yang inklusif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement