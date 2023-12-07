Ganjar-Mahfud Permudah Akses Pendidikan Disabilitas, Partai Perindo: Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan

JAKARTA - Partai Perindo mendukung penuh langkah capres dan cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk memberikan kemudahan akses pendidikan bagi kaum disabilitas di seluruh Indonesia.

Juru Bicara (Jubir) Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengatakan, hal tersebut merupakan komitmen nyata Ganjar-Mahfud MD kepada kaum disabilitas.

"Pasangan Ganjar-Mahfud sangat peduli dengan teman-teman disabilitas. Pasangan Ganjar-Mahfud selalu berkomitmen meningkatkan kesejahteraan maupun keadilan bagi teman-teman disabilitas," kata Ike kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurut Ike -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini,-- komitmen Ganjar-Mahfud bukan hanya isapan jempol belaka, namun juga sudah dibuktikan dengan aksi nyata di dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan program, visi dan misi Ganjar-Mahfud yang ramah terhadap teman-teman disabilitas.

"Ada program disabilitas maju dan produktif. Nah, di sini dibuka ruang seluas-luasnya diberikan kepada teman-teman disabilitas," jelas Ike.

Program disabilitas ini dengan adanya kesetaraan akses pendidikan, pekerjaan dan upah serta fasilitas umum atau pelayanan publik. "Termasuk infrastruktur yang tentunya ramah terhadap teman-teman disabilitas," paparnya.

Selain itu, juga ada program dana abadi kesejahteraan sosial bagi disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disabilitas.

"Di TPN Ganjar-Mahfud ada juru bahasa isyarat. Nah, ini juga untuk memudahkan teman-teman disabilitas mendapatkan informasi mengenai visi misi ataupun program Ganjar-Mahfud," tegas Ike.

Karena itu, dengan adanya program ini, Ganjar-Mahfud tidak hanya ingin mewujudkan atau berkomitmen untuk adanya kesetaraan membuka ruang seadil-adilnya bagi teman-teman disabilitas, namun juga mewujudkan lingkungan yang inklusif.