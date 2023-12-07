Israel Klaim Kepung Rumah Pemimpin Hamas Yahya Sinwar di Bawah Tanah di Gaza

Isrel klaim berhasil kepung rumah pemimpin Hamas di bawah tanah di Gaza (Foto: SOPA Images/LightRocket)

GAZA – Militer Israel pada Rabu (6/12/2023) mengatakan telah menemukan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang berada di bawah tanah di Gaza. Namun tidak mengatakan di mana mereka yakin dia berada.

Pernyataan juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) kata Laksamana Muda Daniel Hagari muncul tak lama setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan IDF telah mengepung rumah Sinwar di Gaza selatan.

“Rumah Sinwar berada di kawasan Khan Younis,” terangnya saat konferensi pers.

“Ada infrastruktur dan markas teror di sana. Sinwar tidak berada di atas tanah. Dia berada di bawah tanah. Saya tidak mau menyebutkan di mana, dan intelijen apa yang kami peroleh,” lanjutnya.

“Peran kami adalah mencapai Sinwar dan membunuhnya. Kita perlu melakukan itu sesegera mungkin,” tambahnya.

Seorang penasihat senior Netanyahu Mark Regev pada Rabu (6/12/2023) mengatakan kepada CNN bahwa pengepungan rumah Sinwar adalah kemenangan simbolis.