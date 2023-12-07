Imbas Perang Israel, WHO Peringatkan Penyebaran Penyakit Menular di Gaza

GAZA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pihaknya prihatin dengan penyebaran penyakit di Gaza, ketika pengungsi Palestina berjuang untuk bertahan hidup di tengah pemboman tanpa henti yang dilakukan Israel terhadap wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Perwakilan WHO untuk Tepi Barat dan Gaza, Dr. Richard Peeperkorn, mengatakan bahwa para pengungsi mencari-cari seprai, kayu, dan apa saja.

“Kami sangat khawatir dengan penyebaran penyakit menular, penyakit yang ditularkan melalui air,” katanya. Dia juga menggambarkan situasi air sebagai hal yang sangat kritis di mana pun.

Rumah sakit Al-Nasser di Khan Younis menampung ribuan pasien, meskipun kapasitasnya hanya 350 orang.

“Rumah sakit trauma adalah zona perang ketika kami berkunjung,” katanya.

"Banyak pasien trauma tergeletak di lantai, berteriak ketakutan pada anggota keluarganya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah pernyataan pada Rabu (6/12/2023) mengatakan sistem kesehatan Gaza “bertekuk lutut” dan hampir runtuh total.