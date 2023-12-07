Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Kuta Selatan Bali

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo (M) 3,1 mengguncang Kuta Selatan, Bali. Gempa tersebut terjadi pada Kamis (7/12/2023) pukul 21.00 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 13 kilometer (km) dari Timur Laut Kuta Selatan, Bali. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km.

"#Gempa Mag:3.1, 07-Dec-2023 21:00:01WIB, Lok:8.78LS, 115.35BT (13 km TimurLaut KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Kamis (7/12/2023).

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Kuta Selatan, Bali diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)