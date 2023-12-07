Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Melonguane Sulut, Waspada Gempa Susulan

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |03:45 WIB
Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Melonguane Sulut, Waspada Gempa Susulan
Ilustrasi/Foto: Okezone
SULUT - Gempa tektonik berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, (7/12/2023) pukul 02.24 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.28 derajat Lintang Utara dan 126,97 derajat Bujur Timur.

"476 Kilometer Timur Laut Melonguane, Sulut. Kedalaman 70 kilometer," (titik gempa)," tulis BMKG.

