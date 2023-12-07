SULUT - Gempa tektonik berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, (7/12/2023) pukul 02.24 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.
Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.28 derajat Lintang Utara dan 126,97 derajat Bujur Timur.
"476 Kilometer Timur Laut Melonguane, Sulut. Kedalaman 70 kilometer," (titik gempa)," tulis BMKG.