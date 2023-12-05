Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa 5,4 Guncang Maluku, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:20 WIB
Gempa 5,4 Guncang Maluku, BMKG Minta Masyarakat Waspada
Ilustrasi/Foto: Okezone
MALUKU - Gempa tektonik berkekuatan 5,4 magnitudo Pantai Barat Laut Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa, (5/12/2023) pukul 19.36 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,62 derajat Lintang Utara dan 128,22 derajat Bujur Timur.

"Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 62 kilometer arah Timur Laut Pulau Doi pada kedalaman 42 kilometer," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Dia menjelaskan gempa bumi tersebut berdampak dan dirasakan di daerah Morotai dengan skala skala intensitas IV MMI atau Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun. Kemudian, juga dirasakan di daerah Halmahera Utara dengan skala intensitas III MMI atau Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

"Terasa getaran seakan akan truk berlalu. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ucapnya.

"Hingga pukul 20.15 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempabumi susulan," tambahnya.

Daryono menuturkan gempa bumi ini terjadi disebabkan adanya aktivitas subduksi Lempeng Laut Filipina, jenisnua dangkal. Hal ini berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya.

