INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bertemu Relawan Perempuan Ganjar Solo Raya, Siti Atikoh Serap Aspirasi soal UMKM

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |23:02 WIB
Bertemu Relawan Perempuan Ganjar Solo Raya, Siti Atikoh Serap Aspirasi soal UMKM
Siti Atikoh bertemu Relawan Perempuan Ganjar Solo Raya. (Ist)
A
A
A

SOLO - Siti Atikoh tiada lelahnya belanja masalah dengan turun langsung ke masyarakat. Terbaru, Siti Atikoh datang bertemu Relawan Perempuan Ganjar Solo Raya di Sekber Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Adi Sucipto, Solo, Kamis (7/12/2023).

Hal ini merupakan salah satu cara Siti Atikoh untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Nantinya setiap aspirasi yang diterimanya langsung dicatat dan akan diserahkan pada sang suami, Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden pada Pilpres 2024.

Dalam kesempatan bertemu Relawan Perempuan Ganjar Solo Raya, Siti Atikoh membicarakan UMKM. Ada banyak permasalahan yang telah Atikoh catat untuk disampaikan pada Ganjar Pranowo.

"Banyak sekali yang bisa saya serap ya. Salah satunya permasalahan UMKM mulai dari UMKM yang baru tumbuh, sampai mereka untuk bisa naik kelas gitu. Kemudian dari sisi budaya juga disampaikan," kata Siti Atikoh.

Lebih lanjut, melalui acara ini Siti Atikoh merasa semakin optimis Indonesia menjadi semakin maju. Sebab Ia melihat banyak perempuan mandiri dan tangguh dalam acara tersebut.

"Mereka ini memang perempuan-perempuan yang tangguh, tough, mereka sosok yang sangat mandiri. Jadi kalau perempuannya mandiri seperti ini semua insya Allah Indonesia akan semakin tangguh," tutur Atikoh.

Untuk itu, ibunda Alam Ganjar ini berpesan pada para relawan agar tetap tegar khususnya selama masa kampanye. Dinamika politik tentu akan memicu intimidasi, kata Atikoh, harus dihadapi dengan kompak. Ia juga meminta para relawan perempuan aktif mengampanyekan visi misi Ganjar-Mahfud.

