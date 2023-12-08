Ciptakan Pemilu Damai, Caleg Perindo Ingatkan Masyarakat Bahaya Hoaks dan Black Campaign

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Partai Perindo, Desy Nike Ria menilai, potensi kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024 masih akan terjadi. Kecurangan itu biasanya dimulai dari penyebaran hoaks hingga kampanye hitam (black campaign) untuk menjatuhkan calon tertentu.

"Yang namanya kecurangan itu disegala sektor itu pasti ada ya. Kita harus menjaga agar kecurangan ini diminimalir," kata Nike dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Jumat (8/12/2023).

Karena itu, Nike mengingatkan kepada masyarakat agar tetap kritis dan cerdas untuk menjaga Pemilu 2024 terlaksana dengan baik dan jujur.