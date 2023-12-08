Silaturahmi ke Kiai Said, Caleg Perindo Novi Nurwanto Didoakan Terpilih Jadi Anggota DPRD Banten

BANTEN - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten Dapil 5 dari Partai Perindo Novi Nurwanto menyambangi Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah pimpinan Buya KH Said Aqil Siroj, pada Kamis 7 Desember 2023.

Kehadiran Caleg DPRD Provinsi Dapil Banten 5 (Kecamatan Kosambi, Pakuhaji, Rajeg, Teluk Naga, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Pasar Kemis) itu, untuk bersilaturahmi dengan Buya KH Said Aqil Siroj sekaligus meminta doa restu atas pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Bang Novi, panggilan akrab Novi Nurwanto, menyampaikan permohonan doa restu dan masukan dari Buya KH Said Aqil Siradj guna menjalankan niatnya untuk menjadi wakil rakyat. Ditegaskan olehnya, jika nanti terpilih sebagai anggota dewan, dirinya berkomitmen tetap mengedepankan kepentingan serta memperjuangkan masyarakat dalam mendapat hak-haknya.

"Kedatangan saya ini untuk bersilahturahmi dan memohon doa restu dari Buya KH Saiq Aqil Siroj atas pencalegan saya sebagai anggota DPRD," ujar Bang Novi -- yang juga merupakan Ketua DPW Pemuda Perindo Provinsi Banten ini.

Bang Novi berharap apabila nanti terpilih di Dapil 5 Provinsi Banten, dirinya siap memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

"Karena berjuang tidak bisa hanya berbicara, akan tetapi harus memiliki legislasi untuk membawa aspirasi masyarakat guna membangun sebuah kepentingan masyarakat," tambah dia yang juga merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.