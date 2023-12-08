Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok HAM Desak Israel Harus Diselidiki Atas Pembunuhan Jurnalis di Lebanon

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |16:55 WIB
Kelompok HAM Desak Israel Harus Diselidiki Atas Pembunuhan Jurnalis di Lebanon
Kelompok HAM desak Israel harus diselidiki terkait kematian jurnalis di Lebanon (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan Israel harus diselidiki atas kemungkinan kejahatan perang atas kematian seorang jurnalis di Lebanon pada Oktober lalu.

Reporter Reuters Issam Abdallah, 37, tewas dalam dua serangan di perbatasan Israel-Lebanon pada Oktober lalu. Enam lainnya terluka.

Amnesty dan Human Rights Watch (HRW) mengatakan penyelidikan menunjukkan para jurnalis tersebut mungkin sengaja ditembak oleh awak tank Israel.

Israel membantah menargetkan para wartawan.

“Kami tidak menargetkan warga sipil,” kata juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy ketika ditanya tentang laporan dari Amnesty dan HRW.

“Kami telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan warga sipil dari bahaya,” lanjutnya dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Kelompok yang terdiri dari tujuh jurnalis dari Reuters, Al-Jazeera dan AFP, sedang syuting sekitar 1 km dari perbatasan Lebanon-Israel pada 13 Oktober.

Amnesty mengatakan gambar menunjukkan para jurnalis mengenakan pelindung tubuh bertanda kata "PRESS", dan mobil kru Reuters bertanda "TV" dengan pita kuning di kap mesin.

Menurut Reuters, mereka berada di puncak bukit di area terbuka tanpa pepohonan atau bangunan lain yang menghalangi mereka dari pos militer Israel di dekatnya.



      
