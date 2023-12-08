Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Tipu Aktor AS agar Tampil di Video Propaganda Sebarkan Kebohongan Tentang Presiden Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:03 WIB
Rusia Tipu Aktor AS agar Tampil di Video Propaganda Sebarkan Kebohongan Tentang Presiden Ukraina
Rusia tipu aktor AS agar tampil di video propaganda sebarkan kebohongan Presiden Ukraina (Foto: Microsoft)
RUSIA - Rusia telah menipu beberapa aktor Amerika Serikat (AS) di platform pesan video Cameo untuk menyebarkan kebohongan tentang Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky.

Propaganda terbaru ini diuraikan dalam laporan pada Kamis (7/12/2023) oleh Pusat Analisis Ancaman Microsoft.

Dalam video tersebut, selebriti seperti aktor Elijah Wood tampak mengirimkan pesan pribadi kepada Zelensky yang memintanya untuk mendapatkan bantuan terkait penggunaan narkoba.

"Saya harap Anda mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan. Banyak cinta, Vladimir, hati-hati,” terangnya dalam salah satu video yang direkam oleh Wood, yang dikenal karena memerankan Frodo Baggins di Lord of the Rings.

Video Cameo tersebut kemudian dimodifikasi untuk menyertakan emoji dan logo media, dan kemudian diedarkan di media sosial, terkadang melalui media yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah Rusia.

Cameo mengatakan video tersebut mungkin melanggar pedomannya.

Platform yang mendapatkan popularitas besar selama pandemi Covid-19 ini memungkinkan pengguna untuk meminta rekaman pesan dari selebriti dan tokoh masyarakat lainnya dengan imbalan biaya.

Laporan Microsoft menyatakan bahwa selebritas dalam video tersebut kemungkinan besar diminta oleh pengguna Cameo untuk mengirim pesan kepada seseorang bernama "Vladimir", memohon agar dia mencari bantuan untuk mengatasi alkoholisme dan penggunaan narkoba, tanpa menyadari bahwa video mereka akan digunakan dalam propaganda Rusia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
