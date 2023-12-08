Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Ungkap Daftar Permintaan Senjata Baru ke AS, Termasuk Jet Tempur F-18 dan THAAD

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |10:16 WIB
Ukraina Ungkap Daftar Permintaan Senjata Baru ke AS, Termasuk Jet Tempur F-18 dan THAAD
Jet Tempur F-18 Super Hornet. (Foto: Reuters)
WASHINGTON Ukraina menyampaikan daftar berisi senjata terbaru Amerika Serikat (AS) yang menurut Kyiv diperlukan dalam perangnya melawan Rusia. Daftar tersebut mencakup sistem pertahanan udara canggih, jet tempur F-18 "Hornet", drone, helikopter Apache dan Blackhawk, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Pejabat dari Kementerian Pertahanan Ukraina mempresentasikan "daftar persenjataan untuk memenuhi kebutuhan pasukan pertahanan Ukraina" dalam sesi konferensi tertutup di Washington pada Rabu, (6/12/2023) yang dihadiri oleh pejabat pemerintah dan eksekutif industri pertahanan.

Namun daftar senjata tersebut tidak berhenti di situ. Dokumen tersebut menunjukkan Ukraina juga meminta jet tempur F-18 "Hornet", tiga jenis drone buatan General Atomics termasuk MQ-9B Sky Guardian dan sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) buatan Lockheed.

Ukraina tahu bahwa mereka harus mendapatkan bantuan militer Barat untuk melanjutkan pertempuran melawan Rusia.

Undang-undang yang akan memberikan bantuan keamanan baru senilai miliaran dolar untuk Ukraina dan Israel diblokir di Senat AS pada Rabu ketika Partai Republik mendesak tuntutan mereka untuk mengambil tindakan yang lebih keras untuk mengendalikan imigrasi di perbatasan AS dengan Meksiko.

Halaman:
1 2
      
