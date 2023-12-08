Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Kenapa Jembatan Selat Sunda Selalu Gagal Dibangun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |07:38 WIB
Ini Alasan Kenapa Jembatan Selat Sunda Selalu Gagal Dibangun
Ilustrasi ini alasan kenapa jembatan Selat Sunda selalu gagal (Foto: Okezone)




JAKARTA - Alasan kenapa jembatan Selat Sunda selalu gagal dibangun menyimpan sebuah misteri. Pembangunan jembatan ini direncanakan untuk meningkatkan perekonomian yang menghubungkan Jawa-Bali.

Setiap harinya mobil berlalu lalang menyebang Jawa-Bali menggunakan kapal laut. Jalur udara juga menjadi alternatif untuk melintasi kedua wilayah ini. Sehingga pemerintah mencanangkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) untuk mempermudah lalu lintas.

Lantas apa alasan kenapa jembatan Selat Sunda selalu gagal dibangun? Menghimpun berbagai sumber, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, proyek ini diidentifikasikan sebagai faktor kerugian negara.

"Karena memang tidak pernah dimulai. Jadi sekarang diputuskan untuk tidak direalisasikan,"katanya.

Berbagai studi dilakukan untuk menguji pembangunan JSS di Indonesia. Diperkirakan, proyek ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 200 triliun.

