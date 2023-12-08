JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 3,2 yang mengguncang Gorontalo Utara, Gorontalo. Gempa tersebut tercatat pada Jum'at (8/12/2023) pukul 20.49 WIB.
Pusat lokasi gempa berada di 107 Kilometer (Km) dari Barat Laut Gorontalo Utara, Gorontalo. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 12 Km.
"#Gempa Mag:3.2, 08-Dec-2023 20:49:24WIB, Lok:1.65LU, 122.43BT (107 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO), Kedlmn:12 Km #BMKG ," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Jum'at (8/12/2023).