Gempa M4,5 Guncang Tuapeijat Mentawai





JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,5 mengguncang Tuapeijat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (8/12/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 16:03 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.5, 08-Dec-2023 16:03:44WIB, Lok:2.35LS, 100.28BT (84 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR), Kedlmn:12 Km #BMKG ," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )