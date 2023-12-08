Tragis! Nenek 70 Tahun Tewas Ditabrak Kereta saat Berjalan di Atas Rel

KULONPROGO - Seorang perempuan diperkirakan berusia 70 tahun ditemukan tewas tertemper kereta api di atas Underpass Tapen Km 502 Dusun Tapen, Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap Kulonprogo, Jumat (8/12/2023) siang.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Triatmi Noviarti menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 12.30 WIB. Menurut keterangan saksi, sekira pukul 12.31 diketahui korban berjalan dari arah timur ke arah barat. Korban berjalan agak ke tengah rel kereta.

"Selang tidak lama dari arah timur kereta KA Argowilis jurusan Surabaya - Bandung menuju arah barat menabrak tubuh korban di KM 502," tutur Novi.

Seketika itu, tubuh korban terpental sejauh kurang lebih 50 meter, dengan kondisi jasad korban hancur, sulit dikenali.

Selanjutnya dari tim Inafis, PMI, BPBD, Sar Sigap, PT.KAI melakukan evakuasi tubuh korban, dan tubuh korban di bawa ke RSUD Wates guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Sampai saat ini polisi masih berusaha mengungkap identitas korban. Karena korban tidak membawa identitas," pungkasnya.

(Awaludin)