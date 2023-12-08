Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Banyuwangi Jatim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |03:49 WIB
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Banyuwangi Jatim
Gempa magnitudo 3,2 guncang Banyuwangi, Jatim. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 3,2 mengguncang Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa terjadi pada Jumat (8/12/2023) sekira pukul 02.08 WIB.

Lokasi gempa berada di 36 Kilometer (Km) dari Barat Laut Banyuwangi, Jawa Timur. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.2, 08-Dec-2023 02:08:40WIB, Lok:7.90LS, 114.33BT (36 km BaratLaut BANYUWANGI-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Jumat (8/12/2023).

BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Banyuwangi, Jawa Timur diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
