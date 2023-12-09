Hadiri SMANSA Gido Got Talent, Leader DS Daeli Harap Bisa Salurkan Bakat

NIAS - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Leader DS Daeli, menghadiri SMANSA Gido Got Talent di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023). Ia berharap kegiatan ini dapat menyalurkan talenta para siswa Nias.

Go Talent ini diselenggarakan di SMAN 1 Gido Jalan Karya No 3 Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Para peserta menunjukkan talentanya baik dalam hal bernyanyi, menari, akrobat, seni bela diri, memainkan alat musik, atau kegiatan lainnya.

“Hari ini saya ada di event Smansa Go Talent. Ini adalah event pertama di Nias bagaimana Ketua Osis SMAN 1 Gido melaksanakan event untuk menjadi wadah para siswa-siswi Nias untuk menyalurkan talenta-talenta mereka,” ucap Leader DS Daeli Caleg DPR RI Sumut II dari Partai Perindo itu seusai berakhirnya acara Go Talent kepada MNC Portal, Jumat (8/12/2023).

Caleg DPR dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mendorong para generasi muda Nias agar ke depan mampu bersaing di tingkat nasional pada setiap telenta yang dimiliki.

Leader juga mengajak para peserta dan siswa-siswa yang hadir agar menjadikan ajang seperti ini untuk memacu semangat, kreativitas, dan rasa percaya diri yang penuh untuk tampil di depan umum.

BACA JUGA: Cawapres Perindo Mahfud MD Janji Perkuat KPK Jika Menang Pilpres 2024

“Saya sangat apresiasi mulai dari seni tari, lagu, bela diri, drama, mereka semua tunjukan dengan penuh semangat. Hal ini yang saya ingin menjadikan dorongan buat mereka untuk semakin semangat ke depan, bahwa mereka juga mampu membangun karakter-karakter mereka dari kegiatan seperti ini. Terima kasih untuk SMA Negeri 1 Gido,” tuturnya.