Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Dukung Masyarakat Dilibatkan Susun Pertanyaan Debat Capres-Cawapres

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:04 WIB
Partai Perindo Dukung Masyarakat Dilibatkan Susun Pertanyaan Debat Capres-Cawapres
Juru Bicara Partai Perindo Aiman Witjaksono/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo, Aiman Witjaksono mengatakan, usulan untuk dilibatkannya koalisi sipil dan organisasi masyarakat dalam penyusunan pertanyaan debat capres dan cawapres Pemilu 2024 merupakan gagasan yang patut didukung.

Sebelumnya, ide tersebut sebelumnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.

"Saya pikir ide ini harus didukung ya, karena masyarakat justru yang paling punya kepentingan terkait dengan debat," kata Aiman kepada wartawan, dikutip, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Aiman -- yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo ini -- masyarakat juga harus punya andil dalam pagelaran Pemilu 2024.

Dijelaskan Aiman, selain menjadi pendengar, masyarakat juga ingin jawaban yang disampaikan para paslon capres-cawapres nanti berasal dari pertanyaan yang mewakili keresahan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dia berharap KPU dapat melibatkan masyarakat dalam penyusunan pertanyaan saat debat nanti.

"Masyarakat mana itu? Tentunya harus dipilih masyarakat yang independen dan punya keahlian atau kapabilitas. Ide ini harus didukung," tegas Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud ini.

Sekadar diketahui, pada Pilpres 2024, KPU akan mengubah format debat yang khusus hanya diikuti oleh cawapres seperti Pilpres 2019 lalu.

Dalam Pemilu 2024 kali ini, cawapres turut mendampingi pasangan masing-masing saat debat capres, begitu juga ketika debat cawapres.

Adapun perbedaannya hanya pada proporsi bicara masing-masing, tergantung agenda debat hari itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement