Partai Perindo Dukung Masyarakat Dilibatkan Susun Pertanyaan Debat Capres-Cawapres

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo, Aiman Witjaksono mengatakan, usulan untuk dilibatkannya koalisi sipil dan organisasi masyarakat dalam penyusunan pertanyaan debat capres dan cawapres Pemilu 2024 merupakan gagasan yang patut didukung.

Sebelumnya, ide tersebut sebelumnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.

"Saya pikir ide ini harus didukung ya, karena masyarakat justru yang paling punya kepentingan terkait dengan debat," kata Aiman kepada wartawan, dikutip, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Aiman -- yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo ini -- masyarakat juga harus punya andil dalam pagelaran Pemilu 2024.

Dijelaskan Aiman, selain menjadi pendengar, masyarakat juga ingin jawaban yang disampaikan para paslon capres-cawapres nanti berasal dari pertanyaan yang mewakili keresahan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dia berharap KPU dapat melibatkan masyarakat dalam penyusunan pertanyaan saat debat nanti.

"Masyarakat mana itu? Tentunya harus dipilih masyarakat yang independen dan punya keahlian atau kapabilitas. Ide ini harus didukung," tegas Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud ini.

Sekadar diketahui, pada Pilpres 2024, KPU akan mengubah format debat yang khusus hanya diikuti oleh cawapres seperti Pilpres 2019 lalu.

Dalam Pemilu 2024 kali ini, cawapres turut mendampingi pasangan masing-masing saat debat capres, begitu juga ketika debat cawapres.

Adapun perbedaannya hanya pada proporsi bicara masing-masing, tergantung agenda debat hari itu.