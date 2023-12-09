Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Buka Posko KSB di Jakut, Warga: Kita Dapat Perhatian Lebih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:13 WIB
Caleg Perindo Buka Posko KSB di Jakut, Warga: Kita Dapat Perhatian Lebih
Warga setempat, Suswantoro (Foto: Jonathan Simanjuntak)




 

JAKARTA - Ketua DPD Perindo Jakarta Utara sekaligus Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Antonius Riyanto Saputro membangun posko kemenangan bertajuk Kita Semua Bersaudara (KSB) di Jalan Mahoni Blok E, Gang 1 Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Posko itu disambut baik warga dan diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat.

“Mungkin dengan adanya beliau akan mendapatkan perhatian yang lebih dan mungkin akan meningkatkan semangat karang taruna,” ungkap Warga Setempat bernama Suswantoro, Sabtu (9/12/2023).

Suswantoro mengaku Perindo Jakarta Utara kerap menghadirkan kegiatan yang dekat dengan masyarakat berupa pengecekan kesehatan gratis. Ia mengaku langkah itu tepat sebab sangat dibutuhkan oleh warganya.

