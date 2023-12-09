Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Harvard Minta Maaf Atas Komentarnya Soal Antisemitisme

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:03 WIB
Presiden Harvard Minta Maaf Atas Komentarnya Soal Antisemitisme
Presiden Universitas Harvard minta maaf soal komentar tentang antisemitisme (Foto: Reuters)
LONDON - Presiden Universitas Harvard Dr Claudine Gay telah meminta maaf atas pernyataan kontroversial yang dia sampaikan pada sidang kongres tentang antisemitisme di kampus-kampus Amerika.

Ketika ditanya apakah seruan untuk melakukan genosida terhadap orang Yahudi merupakan pelecehan berdasarkan kebijakan universitas, dia mengatakan hal itu tergantung pada konteksnya.

Dr Gay, dan dua rektor universitas lainnya yang memberikan jawaban serupa, mendapat kritik keras.

"Saya minta maaf," katanya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar mahasiswa The Crimson, dikutip BBC.

"Kata-kata itu penting. Ketika kata-kata memperbesar kesusahan dan rasa sakit, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa merasakan apa pun selain penyesalan," tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut dalam wawancaranya dengan The Crimson, Dr Gay mengatakan bahwa dia terjebak dalam apa yang terjadi pada saat itu, pertukaran yang agresif dan berkepanjangan mengenai kebijakan dan prosedur.

Ini adalah kedua kalinya presiden kulit hitam pertama di Harvard berusaha mengklarifikasi komentar yang menuai kecaman nasional, termasuk dari Gedung Putih. Beberapa pihak telah menyerukan pengunduran dirinya.

Sekolah Ivy League adalah salah satu dari beberapa sekolah di Amerika Serikat (AS) yang dituduh gagal melindungi siswa Yahudi menyusul pecahnya perang Israel-Hamas dua bulan lalu. Kelompok-kelompok Yahudi telah melaporkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam insiden antisemitisme di AS sejak konflik dimulai.

Halaman:
1 2 3
      
