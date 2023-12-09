Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Komika Aulia Rakhman Hina Nabi Muhammad saat Kampanye Capres, Bikin Geram Ulama

Andreas Affandi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:53 WIB
Viral! Komika Aulia Rakhman Hina Nabi Muhammad saat Kampanye Capres, Bikin Geram Ulama
Komika Aulia Rakhman/Tangkapan layar media sosial
LAMPUNG - Video komika Aulia Rakhman diduga melecehkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam stand up nya saat mengisi kegiatan kampanye salah satu capres di Lampung, viral di media sosial.

Aulia Rahkman dalam materinya mengatakan arti nama Aulia yang berarti pemimpin atau sahabat orang yang dicintai.

“Namun saat ini menurutnya apa pentingnya arti sebuah nama, seperti nama Nabi Muhammad yang kalau dicek dipenjara juga ada beberapa nama muhamad di dalam penjara,”ujarnya dalam video viral tersebut.

Menyikapi kasus ini, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Kota Bandarlampung, Ismail Zulkarnain mengultimatum Aulia Rakhman untuk segera menyampaikan permohonan maaf kepada tokoh agama dan ulama di Lampung.

“Kita akan melaporkan Aulia Rakhman ke Polda Lampung jika dalam 3 hari kedepan Aulia tidak membuat konfrensi pers permohonan maaf langsung didepan para toko agama,” ujarnya.

Ismail zukarnain juga sangat menyayangkan aksi Aulia Rahkman yang tidak seharusnya menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai bahan lelucon. “ Kita juga menyayangkan aksinya tersebut,”pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
