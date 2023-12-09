Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Selebgram Cantik Ditangkap Usai Endorse Situs Judi Online, Nih Penampakannya

Subhan Sabu , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |12:05 WIB
Selebgram Cantik Ditangkap karena Endorse Judi Online/ist
MANADO - Selebgram cantik berinisial PLM pemilik akun istagram @putrylestarry ditahan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) karena terlibat endorse link situs judi online atau slot.

Penahanan dilakukan pada saat pelaksanaan Pelimpahan Penyerahan Tahap II dari Penyidik Polda Sulut ke Kejari Manado, setelah hasil penyidikan perkaranya yang ditangani Penyidik Polda Sulut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulut.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Manado, Hijran Safar mengatakan kasus ini berawal ketika PLM menerima tawaran endorse judi online roboslot dan mechaslot melalui nomor WhatsApp.

Dengan pembayaran sebesar Rp3 juta per bulan yang akan ditransfer ke rekening pribadi tersangka.

"Kemudian sejak bulan Februari 2023, PLM mulai melakukan endorse dengan cara membuat story atau postingan berupa gambar atau video yang mana dalam gambar tersebut tersangka memasukkan link judi online slot," kata Hijran Safar, Sabtu (9/12/2023).

Halaman:
1 2
      
