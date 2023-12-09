Mayat Laki-Laki Menggantung di Pohon Nangka Belakang Rumah Kosong

BELITUNG TIMUR - Warga Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergantung pada pohon nangka yang berada di belakang rumah kosong. Kapolsek Manggar Iptu Maman menyampaikan mayat itu di temukan sekira pukul 06.00 WIB, pada Sabtu (9/12/2023) pagi hari.

Iptu Maman menjelaskan penemuan mayat yang pertama kali diketahui saat saksi Andiani berserta Yulianti tiba di kediaman, Andiani sesampai di rumah tersebut kedua orang tersebut membersikan halaman rumah serta di dalam rumah.

"Saat membersihkan dan membuka pintu belakang rumah, ditemukan satu unit motor dan seseorang tidak dikenal yang sudah tergantung di atas pohon nangka yang tidak jauh dari belakang rumah Andiani, berjarak 3 meter," ujar Iptu Maman.

Melihat kejadian tersebut, kedua saksi langsung meninggalkan kediaman dan melaporkan dan memberitahukan kepada warga.

Selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan Personil Polsek Manggar kemudian berkoordinasi dengan unit ident Polres Belitung timur mendatangi TKP.

Iptu Maman mengatakan berdasarkan keterangan istri, suami korban terakhir kali menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dan mengatakan akan pulang ke rumah,setelah maghrib namun korban tidak kunjung sampai rumah.

"Sepengetahuan istri korban, bahwa korban tidak pernah menyampaikan adanya permasalahan dalam kehidupannya," ujarnya.

Setelah dibawah ke Rumah Sakit Umum, Jenazah yang ketahui berinisial RG (42) di bawa istri korban, bersama keluarganya ke kediamaan di desa bentaian jaya, selanjutnya akan di kebumikan di pemakaman umum Desa Bentaain Jaya, Manggar.

Sementara itu, Kepala Desa Bentaian, Sahani mengatakan lelaki itu merupakan orang Jawa, namun sudah lama tinggal di Bentaian dan sudah punya KTP Belitung Timur.