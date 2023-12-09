Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Korban Erupsi Marapi, Menhan Beri Santunan hingga Cek Kebutuhan Logistik

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:30 WIB
Kunjungi Korban Erupsi Marapi, Menhan Beri Santunan hingga Cek Kebutuhan Logistik
Menhan Prabowo Subianto kunjungi korban erupsi Gunung Marapi (Foto: Dok)
A
A
A

PADANG - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke posko penanggulangan bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Sabtu (9/12/2023). Erupsi Gunung Marapi terjadi pada Minggu, 3 Desember 2023, sekitar pukul 14.53 WIB.

Kedatangan Menhan Prabowo ke posko diikuti dengan peninjauan langsung terhadap tempat pengungsian untuk berdialog dengan warga yang terdampak erupsi Gunung Marapi. Selama kunjungan, Menhan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada ahli waris mereka.

Setelahnya, Menhan Prabowo memeriksa fasilitas dapur umum dan Posko Pelayanan Kesehatan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa warga yang mengungsi mendapatkan perawatan yang memadai dan kebutuhan dasar seperti konsumsi, air bersih, fasilitas kesehatan, termasuk obat-obatan dan tenaga kesehatan, terpenuhi.

Selain itu, keamanan proses relokasi pengungsi, terutama bagi anak-anak dan lansia, menjadi prioritas guna memastikan kelangsungan kondisi pengungsian. Upaya ini mencerminkan kepedulian Menhan terhadap masyarakat Sumatera Barat.

Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, termasuk instansi, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan relawan, atas kerjasama erat dan dedikasi tinggi dalam penanganan bencana ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua petugas, semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban, membawa jenazah dan yang masih terluka,” kata Menhan dalam keterangan tertulisnya.

“Dengan kerja keras saudara-saudara dan rasa tanggung jawab semua pihak kita bisa mengatasi semua kesulitan,” imbuhnya.

