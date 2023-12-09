Lewat Senam Sehat, Saga Dengungkan Aksi Nyata Dukung Ganjar-Mahfud di Surabaya

SURABAYA - Sahabat Ganjar terus melakukan aksi nyata sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Lewat "Sehat Bersama, Menyatukan Indonesia" Sahabat Ganjar memeriahkan Kota Surabaya pada Sabtu pagi, 9 Desember 2023. Acara ini tak hanya sebagai wadah kebugaran, melainkan juga sebagai bentuk dukungan kuat untuk Ganjar dan Mahfud MD.

"Senam Sehat Bersama ini adalah wujud nyata kebersamaan kami dalam mendukung Ganjar-Mahfud. Kesehatan adalah modal utama, dan kami yakin pasangan ini akan membawa kemajuan yang sehat bagi Indonesia,” ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Surabaya, Andre Cahyo Nugroho dalam keterangannya.

BACA JUGA: Alam Ganjar Tak Tutup Kemungkinan Terjun ke Dunia Politik

Sahabat Ganjar akan terus berkomitmen menjadi agen perubahan yang merangkul semua elemen masyarakat, menjalani perjalanan bersama menuju Indonesia yang lebih sehat dan bersatu.

Ratusan peserta senam dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di pagi yang cerah di Kota Surabaya. Acara ini dipenuhi dengan gerakan senam yang penuh semangat, menciptakan atmosfer kebersamaan dan solidaritas yang begitu kuat.

"Saya senang bisa berpartisipasi dalam Senam Sehat Bersama ini. Ini lebih dari sekadar kegiatan fisik, tetapi juga tentang bersatu dan mendukung pemimpin yang kami yakini akan membawa perubahan positif. Ganjar-Mahfud adalah pilihan kami untuk Indonesia yang lebih baik,” kata salah seorang peserta, Retno Widayanti.