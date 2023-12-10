Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua DPD Perindo Nias Buka Posko Pemenangan di Bawolato, Masyarakat Antusias Sampaikan Hal Ini

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |04:12 WIB
Ketua DPD Perindo Nias Buka Posko Pemenangan di Bawolato, Masyarakat Antusias Sampaikan Hal Ini
A
A
A

NIAS – Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Nias Feber Forman Fakho yang maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut 8 Kepulaun Nias membuka secara resmi posko pemenangan di Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sabtu (9/12/2023).

Dihadapan masyarakat banyak yang antusias dengan acara tersebut, Feber Forman Fakho sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut 8 bernomor urut 2 Dapil Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara itu memperkenalkan diri memohon dukungan.

“Hari ini kita sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut Dapil 8 meliputi Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara membuka posko pemenangan di Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato. Antusias disambut oleh masyarakat Bawolato,” ucap Feber Forman Fakho kepada MNC Portal, Sabtu (9/12/2023).

Lanjutnya, bahwa perwakilan Kepulauan Nias yang duduk di kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara nantinya harus mampu membawa perubahan untuk mengejar ketertinggalan baik dalam bidang infrastruktur dan lainnya.

“Harapan masyarakat ini, mereka menyampaikan ingin perubahan. Ketertinggalan selama ini seperti pembangunan jalan, serta petani dan nelayan supaya kedepan lebih diperhatikan lagi demi sebuah kemajuan” tuturnya.

Feber yang juga ketua DPD Kab. Nias di Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keinginan seperti yang diharapkan sebelumnya, pembangunan di Kepulauan Nias disuarakan dengan tanggung jawab kepada pemerintah.

“Harapan ini terhadap masyarakat, mari bergandengan tangan untuk mengantarkan kita ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Setiap suara masyarakat akan kita sampaikan secara maksmimal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement